Кто сделал дырки в космическом корабле – расследование продолжается

«Роскосмос» передал все результаты расследования причин появления отверстия в корабле «Союз МС-09» правоохранительным органам.

«Все результаты расследования относительно отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» были переданы в правоохранительные органы», - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В ночь на 30 августа 2018 года на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие, сделанное сверлом, в космическом корабле «Союз МС-09». Отверстие располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

Ранее СМИ уже сообщали, что в качестве одной из версий появления отверстия «Роскосмос» рассматривает преднамеренные действия американских астронавтов. В NASA отвергают подобные обвинения, отмечает Интерфакс.