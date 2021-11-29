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Интерфакс-АВН

Замминистра обороны США заявила о поддержке восточного фланга НАТО в условиях политики России на границе с Украиной - Пентагон

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: gazeta.ru

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс подтвердила поддержку Соединенными Штатами союзников по НАТО на восточном фланге альянса и сотрудничества НАТО с Европейским союзом, сообщил Пентагон.

"Заместитель министра подтвердил приверженность США обязательствам перед странами на восточном фланге НАТО и прокомментировал недавнюю активность России вокруг Украины, миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС и стратегическую конкуренцию с Китайской Народной Республикой", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.

Хикс в виртуальном режиме выступила в четверг на встрече в Румынии министров обороны "Бухарестской девятки": Румынии, Польши, Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы и Словакии. Встреча была инициирована совместно Румынией и Польшей.

Она подчеркнула, что "оборонные инициативы ЕС должны оставаться согласованными, взаимно укреплять друг друга и быть совместимыми с НАТО и доступными для НАТО", отмечается в сообщении.

Детали выступления не приводятся.

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