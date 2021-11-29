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Sohu (Китай): российские атомные ледоколы – «монстры» мощностью 70 тысяч лошадиных сил, которые проходят сквозь лед, как нож сквозь масло

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Прибытие атомного ледокола "Арктика" в Мурманск
Прибытие атомного ледокола "Арктика" в Мурманск.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

Пользователь «Соху» рассказывает о российских атомных «монстрах», которые способны с легкостью преодолевать лед толщиной три-четыре метра. Они не только дают России экономическое преимущество в Арктике, но и защищают от «потенциального нападения» США. Америке тяжело тягаться с такими махинами, отмечает автор.

В последние годы влияние глобального потепления становится все более очевидным: перед странами с низменной береговой линией возникает угроза затопления по причине повышения уровня моря, лето в Арктике становится все длиннее. Ввиду этого Россия выдвинула идею открытия канала в этом регионе в обход Малаккского пролива и Суэцкого канала. Реализация этой идеи требует множество ресурсов, однако у России уже есть преимущество - атомные ледоколы проекта "Арктика". Эти несокрушимые "машины-монстры" обладают мощностью 70 тысяч лошадиных сил и способны с легкостью преодолевать льды толщиной три-четыре метра.

Россия - страна, известная своей огромной территорией и близостью к Арктике. Эти географические факторы определяют необходимость развития судоходства в Северном Ледовитом океане и защиты от потенциального нападения со стороны Соединенных Штатов. Однако арктические льды являются серьезным препятствием как для гражданских судов, так и для военных кораблей. Для открытия судоходного маршрута в таких сложных условиях необходимы специальные ледоколы. В целом, преодоление льдов можно осуществлять двумя способами. Первый заключается в том, чтобы постепенно небольшими толчками пробивать лед, прокладывая таким образом себе путь. Недостаток этого способа очевиден - таким образом можно преодолеть лед небольшой толщины. При столкновении со льдом толщиной три метра данный способ окажется неэффективным.

Россия решила пойти другим путем - задействовать атомные ледоколы. Благодаря ядерной силовой установке мощностью 70 тысяч лошадиных сил судно всей своей массой раскалывает лед и в результате успешно достигает места назначения. Конечно, для этого ледокол должен обладать не только огромной мощностью, но и правильной конструкцией. В противном случае изменение центра тяжести и центра плавучести при столкновении со льдом может привести к опрокидыванию корабля.

На самом деле развитие ледоколов в России имеет долгую историю. Еще в 1957 году был построен первый советский ледокол "Ленин". Со временем технологии, примененные для создания этого корабля, становились все более совершенными. На сегодняшний день Россия располагает более 50 ледоколами. По другую сторону океана у Соединенных Штатов насчитывается лишь несколько единиц судов такого типа, что серьезно ограничивает способность этой страны передвигаться в Арктическом регионе.

Северный полярный круг богат нефтяными, минеральными и рыбными ресурсами. Открытие водного пути в этом регионе также позволит проложить прямой маршрут в Европу, что будет способствовать экономическому развитию. В то же время низкие температуры и толстый слой льда создают множество препятствий для обычных судов, ввиду чего они не могут проходить по этому маршруту. Это является ключевой причиной активных исследований и разработок ледоколов в России. Кроме того, в стране проводятся научные исследования Южного полюса. Ввиду сложных климатических условий научно-исследовательские станции вынуждены зависеть от ледоколов, которые осуществляют транспортировку припасов и оборудования. Причина выбора ядерной энергетики очень проста - высокая эффективность. Ледоколы с обычными силовыми установками могут потреблять несколько тонн топлива в день. Даже в случае полной заправки вряд ли удастся обеспечить длительное нахождение судна в море. Однако ледоколы проекта "Арктика", которые работают на ядерной энергии, могут курсировать в океане на протяжении семи лет без остановки. Энергия, выделяемая 300 граммами урана, может обеспечить непрерывную круглосуточную работу ледокольных "монстров" массой несколько десятков тысяч тонн.

Таким образом, ледокольный флот, состоящий из 50 судов, дает России уникальные преимущества в области полярных научных исследований и разработок. Другим странам вряд ли удастся достичь этого уровня за короткое время. С помощью мощных атомных ледоколов Россия сможет открыть новый полярный маршрут, что принесет огромную экономическую выгоду и способствует развитию страны.

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