После модернизации боевая эффективность истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ возросла втрое - производитель

Cотрудник инженерно-авиационной службы ВКС России во время регламентных работ с истребителем-перехватчиком МиГ-31БМ.

Иностранные компоненты МиГ-31БМ на 99,9% заменены на российские

Нижний Новгород. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - В результате модернизации с полной заменой авионики боевая эффективность истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ увеличена втрое, доложили замглавы Минобороны РФ Алексею Криворучко на авиазаводе "Сокол".

"Модернизация, которая проводится при полной замене бортового радиоэлектронного оборудования на современные образцы и предусматривает применение современных авиационных средств поражения, примерно в 3 раза повышает боевую эффективность самолета", - заявил представитель завода.

В четверг Криворучко совершил рабочую поездку в Нижний Новгород на авиационный завод "Сокол" (филиал РСК "МиГ", входит в ОАК), где проверил ход работ по ремонту и модернизации истребителей МиГ-31, а также провел совещание по вопросам выполнения ГОЗ.

На заводе сообщили, что капитальный ремонт с модернизацией до уровня МиГ-31БМ занимает не больше года. За это время на самолетах полностью меняется бортовое оборудование, заменяются подвергшиеся коррозии участки планера, проводка и фонарь кабины.

Кроме того, в рамках импортозамещения на территорию России перенесено изготовление 99,9% комплектующих самолета, в том числе из бывших советских республик, сказал представитель предприятия.

Также заместителю министра обороны РФ рассказали об испытаниях МиГ-31БМ с электродистанционной системой управления вместо механической.

"Вариант с электродистанционной системой управления уже реализовывается - сейчас этот вариант модернизированного перехватчика проходит испытания", - сказал представитель завода.

Как сообщал "Интерфакс", работы по модернизации истребителей-перехватчиков в облик МиГ-31БМ ведутся на авиазаводе "Сокол" с 2007 года. По оценкам, сегодня в строю около 100 модернизированных МиГ-31БМ.

Всего в Воздушно-космических силах (ВКС) России, по некоторым данным, в настоящее время есть около 120 МиГ-31, плюс ещё около 150 самолётов на базах хранения.

В 2018 году глава ОАК Юрий Слюсарь заявил в интервью "Интерфаксу", что весь парк МиГ-31 модернизируют к 2023 году.