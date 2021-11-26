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Интерфакс-АВН

РФ обсуждает 10 контрактов на экспорт ударных дронов "Орион" - глава "Рособоронэкспорта"

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полета из состава разведывательно-ударного комплекса «Орион-Э»
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полета из состава разведывательно-ударного комплекса «Орион-Э».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В 2021 году за рубеж поставлено более 50 дронов-разведчиков "Орлан-10Е"

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" проводит 10 контрактных переговоров о поставке за рубеж разведывательно-ударного беспилотника "Орион-Э", сообщил глава компании Александр Михеев.

"В 2021 году на внешний рынок вывели разведывательно-ударный "Орион-Э" и сейчас ведем по нему более 10 контрактных переговоров", - заявил Михеев, которого процитировали в пресс-службе.

По его словам, в этом году иностранным заказчикам уже поставлено свыше 50 дронов-разведчиков "Орлан-10Е".

"Рособоронэкспорт" отмечает серьезный рост интереса иностранных партнеров к беспилотной авиационной технике российского производства. (...) Готовимся к выводу в ближайшее время новых образцов, среди которых дроны-камикадзе и тяжелые ударные аппараты", - сказал Михеев в преддверии оборонной выставки в Каире (Египет) EDEX-2021, которая пройдет с 29 ноября по 2 декабря.

В июле глава "Рособоронэкспорта" сообщил, что Россия получила около 15 заявок на поставку за рубеж дронов "Орион". По данным компании "Кронштадт", на МАКС-2021 состоялись переговоры об экспортных поставках "Ориона" с делегациями из 13 стран.

Экспортные поставки "Ориона" могут начаться с 2022 года, заявил в августе гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков.

"Мы уже закупаем комплектующие для сборки комплексов для стартовых покупателей. Поставки за рубеж мы сможем начать с 2022 года - после запуска нового серийного завода в Дубне, но первоочередная задача для нас - обеспечить потребности нашей армии", - заявил Богатиков в интервью "Интерфаксу".

БЛА "Орион", разработанный компанией "Кронштадт" в рамках программы "Иноходец" - первый беспилотник класса MALE (Medium Altitude Long Endurance - класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полёта), полностью разработанный в России и построенный из отечественных комплектующих. Максимальная взлётная масса аппарата составляет 1 150 кг. "Орион" может находиться в воздухе до 24 часов, его крейсерская скорость - 200 км/ч, максимальная высота полёта - 7 500 метров.

В ходе модернизации "Орион" получил возможность не только вести разведку, но и выполнять ударные задачи. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, этот беспилотник в ударном варианте в 2019 году был испытан в Сирии.

"Орион" оборудован тремя точками подвески авиационного вооружения - две под консолями крыла и одна под фюзеляжем. Максимальная масса боевой нагрузки - 200 кг. Беспилотник способен применять корректируемые авиабомбы (КАБ) калибром 20 и 50 кг, авиабомбы калибром до 100 кг и управляемые ракеты калибром до 50 кг. Соответственно, одновременно он может нести до 4 управляемых ракет или до 5 КАБ.

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Михеев Александр
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