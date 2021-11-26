В Воронеже с летчиками Су-34 ЗВО прошли занятия на новом авиационном тренажере дополненной реальности

ЦАМТО, 25 ноября. С летчиками перебазированного в Воронеж бомбардировочного полка Западного военного округа (ЗВО) прошли занятия на новом авиационном тренажере Су-34 дополненной реальности.

В течение нового учебного года им предстоит налетать около 800 часов на данном авиационном симуляторе, а также отработать действия более чем в 3 тыс. нештатных ситуациях. Новый тренажер позволяет экипажам без расхода ресурса самолетов в полном объеме тренировать все элементы летной подготовки: взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, применение авиационных средств поражения по различным целям.

Современные тренажерные комплексы выполнены в виде кабины самолета, которая вмонтирована в интерактивную сферу. Их шестиступенная динамическая система подвижности воссоздает полный эффект присутствия, позволяет пилотам ощущать нормальную, продольную и боковую перегрузки, сообщает пресс-служба Западного военного округа.