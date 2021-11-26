Войти
Интерфакс-АВН

Сближение фрагмента американской ракеты с МКС не создало для нее помех - "Роскосмос"

457
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Фрагмент американской ракеты Falcon 9 пролетел мимо Международной космической станции (МКС) на расстоянии более 5 км, сообщили в четверг в госкорпорации "Роскосмос".

"По данным специалистов госкорпорации "Роскосмос", фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07:18 по Московскому времени прошел мимо МКС на расстоянии свыше 5 км", - сказали в госкорпорации.

"Помех для полета станции нет", - отметили в "Роскосмосе".

По данным госкорпорации, экипаж российского сегмента в составе космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва планово готовится к проведению в четверг расстыковки с МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17" и к стыковке с МКС корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал".

Как ранее сообщали в "Роскосмосе", фрагмент не угрожал станции, поэтому она не проводила маневр коррекции орбиты. Сближение ожидалось утром в четверг в 07:18. По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш, фрагмент должен был пролететь на расстоянии более 5,3 км от МКС.

Falcon 9 - ракета тяжелого класса компании Илона Маска SpaceX.

16 ноября российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д". "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

До этого Космическое командование США сообщило, что Россия 15 ноября в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408". Представитель госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

В ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической, заявил в октябре в интервью "Интерфаксу" главный конструктор Системы контроля космического пространства (корпорация "МАК "Вымпел", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Виталий Горючкин.

"С таким темпом развития, что мы сейчас видим, тем количеством аппаратов, которые выводятся, я считаю, что в ближайшие 10 лет с высокой вероятностью ситуация станет очень близкой к критической или станет критичной, если мы не разработаем каких-то новых методов по контролю и предупреждению таких ситуаций", - сказал Горючкин.

По его словам, большой проблемой для системы контроля являются маленькие объекты на орбите.

"Те радары, которые у нас есть, - радары системы контроля, радары предупреждения о ракетном нападении, в том числе новые РЛС высокой заводской готовности линейки "Воронеж", успешно решают задачи по сопровождению не слишком малых объектов. Однако нужны специализированные мощные радары, которые будут решать задачи именно контроля малоразмерных космических объектов", - сообщил главный конструктор СККП.

"Есть много идей по очистке пространства от имеющегося космического мусора, но они пока ближе к фантастическим", - сказал Горючкин.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Роскосмос
ЦНИИмаш
Персоны
Илон Маск
Шойгу Сергей
Проекты
Falcon РН
МКС
Прогресс ТГК
СККП
Похожие новости
25.11.2021
В "Роскосмосе" не видят угрозы для МКС из-за обломка американской ракеты
24.11.2021
МКС 25 ноября сблизится на 5,5 км с фрагментом американской ракеты Falcon-9 - "Роскосмос"
01.07.2021
Запущенный с Байконура корабль «Прогресс» сблизится с частью ракеты SpaceX
27.12.2016
Первые с конца
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 08:37
  • 99
В США удивились размерам Су-75
  • 26.11 08:18
  • 1
Президент согласился с предложением о персональной ответственности руководителей госкомпаний за закупку отечественного ПО
  • 26.11 07:41
  • 33
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 26.11 06:21
  • 1
Создатель российского «железа» строит огромное производство в Дубне
  • 26.11 06:12
  • 1
Запущенный с Плесецка ракетой "Союз-2.1Б" военный спутник вывели на расчетную орбиту
  • 26.11 05:47
  • 1
«Ржавеющие» ВМС США сравнили с мертвым ВМФ СССР
  • 26.11 05:23
  • 4
Извольте разоружиться
  • 26.11 05:12
  • 1
Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
  • 26.11 04:45
  • 7
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 25.11 22:51
  • 11
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 25.11 22:47
  • 13
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 25.11 21:42
  • 411
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 25.11 21:12
  • 27
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 25.11 21:06
  • 11
«Роснано», похоже, конец: госкомпания на грани дефолта, сайт загибается
  • 25.11 20:45
  • 178
Слепые «Цирконы»