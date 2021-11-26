Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на расчетную орбиту - Минобороны РФ

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Запущенный в четверг с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союзом-2.1Б" военный спутник выведен на расчётную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Стартовавшая сегодня, 25 ноября, в 04 часа 09 минут мск с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1Б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1Б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Пуск ракеты "Союз-2", летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2004 году, боевые расчеты Космических войск провели уже 51 раз. Ракета "Союз-2" пришла на смену ракетам-носителям "Союз-У". В период с 1973 по 2012 год с "Плесецка" было запущено 435 таких носителей.

Как ранее сообщал специализированный сайт Spaceflightnow, ракета-носитель должна вывести на орбиту аппарат Единой космической системы "Тундра", предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что орбитальная группировка в перспективе будет состоять из 10 аппаратов "Тундра", развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году.

В 2015, 2017 и 2019 годах на орбиту были выведены первые три новых аппарата системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) - ЕКС-1, ЕКС-2 и ЕКС-3 (обозначенные как "Космос-2510", "Космос-2518" и "Космос-2541").

Спутники "Тундра" приходят на смену аппаратам спутниковой системы обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США - "Око" и "Око-1".

По данным из открытых источников, в отличие от старых спутников системы "Око" новые аппараты ЕКС "Тундра" способны отслеживать не только сами запуски баллистических ракет с земной и водной поверхности, но и определять параметры их баллистической траектории и вероятные районы поражения. Кроме того, система боевого управления, имеющаяся на борту новых аппаратов, позволяет отдавать через спутники сигнал о необходимости нанесения ответно-встречного удара по противнику.

Управление спутниками "Тундра", как и спутниками двух предыдущих систем, ведется из Центрального командного пункта СПРН, расположенного в Серпухове-15.

Аппараты ЕКС "Тундра" (изделие 14Ф142) разработаны в АО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" (Москва) при участии АО "Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина".

16 ноября в Минобороны РФ сообщали, что в 2021 году на космодроме Плесецк было проведено четыре запуска ракет "Союз-2" с военными спутниками и пуск межконтинентальной баллистической ракеты.