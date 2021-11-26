Блинкен обсудил с генсеком НАТО действия России на границе с Украиной - госдеп США

Вашингтон. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили действия России на границе с Украиной и вопросы предстоящей встречи глав МИД стран НАТО, сообщает в четверг американский госдепартамент.

"Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом(...) сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.

Стороны также затронули вопросы повестки дня встречи министров иностранных дел стран НАТО, намеченной на 30 ноября - 1 декабря, отметил Прайс.

По его словам, Блинкен заявил, что "с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всему спектру вопросов, стоящих перед НАТО".

Ранее американские СМИ сообщали о концентрации российских войск в районе границы с Украиной. При этом издание Politico опубликовало спутниковые снимки передвижения российской военной техники вблизи города Ельня Смоленской области на границе России с Белоруссией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря об этих сообщениях, заявил, что "качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией и так далее".

По словам Пескова, "само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами".

В то же время, американская разведка в конце прошлой недели предупредила европейских союзников о растущей угрозе российского вторжения на Украину с наступлением холодов, сообщил телеканал СВS.

"Вторжение зависит от погоды, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства со стороны Запада", - сообщили CBS информированные источники из числа официальных лиц.

Источники отмечают, что якобы имеющее место наращивание РФ войск на границе с Украиной в последнее время превышает предыдущие аналогичные действия российских властей.