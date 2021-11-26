Daily Express (Великобритания): Россия посылает НАТО грозное предупреждение, 32 спутника под угрозой: «Серьезная озабоченность»

Кремль предупредил, что может уничтожить спутники НАТО с помощью своей противоспутниковой системы, а это представляет серьезную опасность для западных спутников «GPS». Читатели Daily Express считают, что если Путин уничтожит спутники GPS, то российские спутники GPS также будут уничтожены. Весь мир опять будет ориентироваться по картам.

На фоне усиления напряженности в отношениях с Украиной до критической точки Россия направила НАТО пугающее предупреждение, угрожая уничтожить спутники альянса

Кремль предупредил, что может уничтожить спутники НАТО с помощью своей принципиально новой противоспутниковой системы, что, как говорят, представляет серьезную опасность для западных спутников "Джи-Пи-Эс" (GPS). В эфире программе на российском государственном телеканале прозвучали заявления о том, что российские противоспутниковые ракеты способны уничтожить 32 спутника НАТО, что "ослепит все их ракеты, самолеты и корабли, не говоря уже о сухопутных силах". На прошлой неделе Москва привела в ярость США, когда провела испытание противоспутниковой ракеты на одном из своих собственных спутников, находившихся в космосе, в результате чего мимо Международной космической станции пролетело 1500 фрагментов космического мусора.

По словам телеведущего Дмитрия Киселева, этот удар по спутнику является отчетливым предупреждением Западу не переступать красные линии, которые Кремль обозначает, перемещая свои войска на границе с Украиной.

Напряженность между Украиной и Россией обострилась после того, как Владимир Путин, по имеющимся данным, перебросил почти 100 тысяч военнослужащих к российско-украинской границе.

Дмитрий Киселев сказал: "Мы показательно сбили на космической орбите старый советский спутник "Целина-Д".

Так были завершены испытания российской противоспутниковой системы, точность которой (министр обороны) Сергей Шойгу назвал "ювелирной"".

Это означает, что, заступив за красную линию, НАТО рискует одномоментно лишиться всех 32 спутников "Джи-Пи-Эс", что ослепит все их ракеты, самолеты и корабли, не говоря уже о сухопутных силах.

Москва уже выразила свое недовольство по поводу предполагаемой военной помощи Киеву со стороны Великобритании и США.

Вашингтон заявил в понедельник, что испытывает "серьезную озабоченность" по поводу сосредоточения Москвой военной техники на границе, среди которой, по имеющимся сведениям, есть танки и ракетные батареи.

Пресс-секретарь президента Джо Байдена Джен Псаки заявила: "Мы по-прежнему серьезно озабочены российской военной деятельностью и жесткой риторикой в отношении Украины и призываем Москву снизить напряженность".

Но Москва опровергла заявления об угрозе вторжения после того, как Служба внешней разведки Кремля, СВР, обвинила Вашингтон в нагнетании "истерии".

"Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие "достоверные сведения" о таких намерениях России", - говорится в заявлении СВР.

Теперь, как сообщается, Байден планирует отправить на Украину противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin) и вертолеты Ми-17, а также военных советников в качестве помощи вооруженным силам страны.

Противотанковые комплексы "Джавелин" могут стать крайне важным средством противодействия российским танкам Т-80, которые, по имеющимся сведениям, переброшены Москвой на передовые позиции.

Также есть сообщения о том, что Джо Байден рассматривает возможность отправки на Украину вертолетов Ми-17 российского производства, которые были закуплены для задействования в конфликте в Афганистане.

Но другие члены администрации Байдена опасаются, что Владимир Путин может выполнить свои угрозы и прийти в ярость, если США начнут противоборство с Россией из-за Украины.

Комментарии читателей:

RukKrull

На данный момент это не более чем отвлекающий маневр, чтобы НАТО не планировала принимать Украину в свою организацию.

UKrules

Жаль, что США и ЕС вообще создали проблемы на Украине, поддержав тех, кто хотел дестабилизировать демократически избранное правительство. Может быть, однажды Америка поймет, что просто убрать лидеров, которые им не нравятся, - это не лучший вариант.

livepoolguy

Путин всегда угрожает, но он никогда ничего не делает, он просто слабак и трус

HonestBrit

Россия постоянно перемещает войска вдоль границы с Украиной, бог знает, с каких пор. Почему Россия перемещает войска только тогда, когда Польша задействует свои войска, а литовские военнослужащие направляются к своим границам? Это оборонительный маневр.

Россия не собирается захватывать мир. Как и Китай. Страны защищают свои границы, за исключением Великобритании. Мы просто развертываем свои войска по всему миру и оставляем наши границы открытыми для вторжения.

Donkeynick

Проблема в том, что российские ракетные технологии намного опережают наши, поэтому мы все использовали российские технологии, чтобы добраться до МКС, и Америка покупает российские двигатели

Codand Chips

Если у Путина есть возможность и он готов нанести первый удар, тогда просто пристрелите его.

Если бы Гитлера застрелили в 1938 году, это было бы благом.

Русские просто угрюмы и злобны и любят насилие, отсюда - Гулаги, голодомор на Украине в 1920-е годы, наплевательское отношение к Варшавскому восстанию и расстрелы польских офицеров в Катынском лесу, и сталинские чистки.

Keith a

Путин, я думаю, хотел бы восстановить СССР, вот этим, наверное, все и закончится

Exiled in the desert SW

Предлагаю свежую мысль. Объявить Украину "буферной" зоной (не являющейся ни частью Востока, ни частью Запада). Затем дипломатически урегулировать разногласия между украинцами и русской этнической группой на Украине, где каждая и те, и другие будут иметь равное представительство и признание своих культурных, политических и этнических интересов. Провести деэскалацию. Либо начать войну, со всеми ее неизвестными последствиями.

ManfromPen

Это деликатный вопрос, если Путин думает, что американцы собираются серьезно вооружать украинцев, он нападет. Лучше сделать это сейчас, пока украинцы не совсем вооружены. Но если не будет сдерживания, Путин может рискнуть. Хорошо, что в США есть ответственный человек, который полностью сохраняет свои умственные и физические способности. Миру повезло, что у него есть президент Байден.

ThorninTheSide

С их военной техникой это будет длиться недолго. У них нет протяженных путей снабжения, которые нужно поддерживать и защищать. У них есть гиперзвуковые ракеты, от которых у нас нет защиты. У них есть огромное количество танков и артиллерии, армия в миллион человек и самолеты-истребители, которые уничтожат любой F-35. Европа будет очень зависеть от военной техники Америки, страны с путем снабжения длиной 3000 миль, обслуживаемой военно-морским флотом, скопищем легко поражаемых целей для гиперзвуковых ракет - главной мишенью для ракет.

Не вступайте в войну с этими людьми.

RufflesThe GuineaPig

Этого все равно не произойдет.

Россия разработала противоспутниковые ракеты в ответ на разработку противоспутниковых ракет Соединенными Штатами. Она не собирается их использовать. Это называется сдерживающим фактором.

ThorninTheSide

Похоже, люди здесь все еще считают, что Россия - пропитая и отсталая страна с деморализованной армией и ржавой техникой.

Но это не так. Не вступайте в войну с этой страной. Наверняка мы об этом очень пожалеем. Вместо этого давайте поговорим с ними и найдем способы примирения.

McRobbie

Мне кажется, что если Путин уничтожит спутники GPS, превратив их в ошметки, то российские спутники GPS также будут уничтожены… все они находятся в одной и той же части космоса. Так что ни у кого не будет GPS… Опять будем ориентироваться по картам.

Bru62

Да ладно тебе, Влад. Если ты это сделаешь, то это будет война. Война, которую ты не сможешь выиграть. Ты что, хочешь потерять всякое сотрудничество с Западом и стать тем позорищем, которым когда-то была Россия?

Россия никогда в жизни не смогла бы выиграть войну с НАТО. Путин - это не Сталин.

SMERSH

Да и у нас нет Черчилля

MrVGrumpy

То, что Россия объявила о такой возможности, свидетельствует о том, что у нее ее нет. Контролируемым взрывом одного из их старых спутников никого не обдуришь.

Paul69works

Судя по осколкам, образовавшимся в результате их последнего испытания. Если бы были взорваны 32 спутника, это сказалось бы на всем остальном в космосе - сразу же и на многие годы вперед, пока не произошла бы очистка.

RufflesThe GuineaPig

Эта статья - полная чушь. Это просто чушь, публикуемая в российских таблоидах, которые такие же никчемные, как и наши.

Джейкоб Пол (Jacob Paul)