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Интерфакс-АВН

Ядерный комплекс КНДР в Йонбене продолжает работу - СМИ

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Северокорейские солдаты
Северокорейские солдаты смотрят в сторону своего лидера Ким Чен Ына.
Источник изображения: AP Photo, Wong Maye-E, File

Гонконг. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея, похоже, продолжает эксплуатацию ядерного реактора, производящего плутоний, в комплексе ядерных исследований в Йонбене, сообщает американский ресурс 38 North, отслеживающий деятельность Пхеньяна, со ссылкой на недавние спутниковые снимки.

"Пар исходит из генераторного зала реактора, что указывает на то, что по крайней мере один из генераторов работает", - говорится в сообщении.

"Кроме того, вода продолжает сбрасываться из вспомогательной трубы в канал, ведущий к реке Курен", - отмечает 38 North.

В сентябре МАГАТЭ в опубликованном докладе заявило, что Северная Корея, вероятно, возобновила работу по производству топлива для ядерного оружия на основном ядерном комплексе в Йонбене с июля 2021 года.

Согласно данным, представленным в докладе, речь идет о реакторе мощностью пять мегаватт на объекте, который производит плутоний - один из ключевых компонентов для производства ядерного оружия.

Кроме того, в отчете МАГАТЭ говорится, что также существуют свидетельства работ в радиохимической лаборатории в Йонбене в период с середины февраля по начало июля.

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Страны
КНДР
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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