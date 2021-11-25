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Военно-промышленный курьер

Не хочешь служить год – отправляйся на Дальний Восток делать уколы

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Минздраве РФ предложили ввести альтернативу срочной службе в армии для призывников с медицинским образованием

Их могут направлять на работу в первичное звено здравоохранения на Дальнем Востоке. 

«Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке. Нехватка кадров достаточно остро ощущается в этом регионе», - цитирует РИА «Новости» замминистра здравоохранения РФ Виктора Фисенко.

Ранее стало известно, что в Вооруженных силах РФ запустили программу по психологическому отбору солдат. Она коснется как срочников, так и контрактников. Специалисты Минобороны РФ будут выявлять военнослужащих, которые склонны к асоциальному поведение. 

Отмечается, что за время работы системы психологи не пустили в армию около 2 тысяч людей с потенциально неустойчивой психикой.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
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