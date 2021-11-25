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Интерфакс-АВН

Вооруженные силы России защищены от COVID-19 - Путин

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Вакцинация от коронавируса военнослужащих Северного флота РФ на фрегате "Адмирал флота Касатонов" в Североморске
Вакцинация от коронавируса военнослужащих Северного флота РФ на фрегате "Адмирал флота Касатонов" в Североморске.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы РФ надежно защищены от коронавируса и уверенно себя чувствуют, благодаря своевременной вакцинации и ревакцинации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для того, чтобы достичь общего нужного уровня иммунитета, нужно первую фазу пройти вакцинации, чтобы своевременно приступить к ревакцинации. Тогда у нас люди будут защищены так, как это сейчас у нас имеет место быть в вооруженных силах. Там у нас порядок ", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.

Он отметил, что в вооруженных силах РФ была проведена вакцинация и ревакцинация. "Люди чувствуют себя уверенно, исполняют свой служебный долг, работают и несут службу", - сказал глава государства.

Президент заметил, что в других военных организациях на первом этапе пандемии были серьезные проблемы с коронавирусом. "Были потери среди личного состава от этой болезни. После того, как горькую стадию ознакомления с болезнью прошли, наладили вакцинацию и ревакцинацию, ситуация наладилась во всех военных организациях государств", - сказал Путин.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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