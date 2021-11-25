За три года в Вооружённые силы РФ поставлено более 20 тыс. основных образцов вооружения - Шойгу

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Планы развития вооружения армии и флота выполнены вопреки ограничениям из-за COVID-19 и росту цен на сырьё

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Более 20 тысяч основных образцов вооружения, около двух миллионов единиц техники и средств обеспечения было направлено в Вооруженные силы РФ с 2018 по 2020 годы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В рамках выполнения Госпрограммы вооружения с 2018 по 2020 год в войска поставлено более 20 тысяч основных образцов вооружения, около двух миллионов единиц техники и средств обеспечения, а также порядка шестисот тысяч боеприпасов и средств поражения", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ в среду.

По его словам, коронавирус, рост цен на сырьё не сорвали планы по оснащению армии и флота новейшими образцами боевой техники. "Несмотря на ограничения из-за коронавируса, рост цен на сырьё и материалы, нам удалось достичь плановых показателей развития систем вооружения армии и флота", - подчеркнул министр.