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Интерфакс-АВН

Боеготовность ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания приоритетны на фоне военных приготовлений НАТО - Шойгу

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Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Растущая активность НАТО вблизи российских границ диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил, повышения потенциала сил неядерного сдерживания, включая оснащение высокоточным оружием и эффективными средствами поражения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития Вооружённых сил (ВС)", - сказал министр обороны на заседании коллегии военного ведомства в среду.

Среди приоритетов развития ВС он назвал "повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания".

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Россия
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Шойгу Сергей
Проекты
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