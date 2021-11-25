Sina (Китай): что мощнее — американская система ПВО THAAD или российский ЗРК С-400?

О российском С-400 говорит весь мир, его хотят купить многие страны, игнорируя возражения США. Этот комплекс заставил Америку сильно занервничать, пишет пользователь «Сины». Сможет ли ее THAAD составить конкуренцию российскому ЗРК? Анализируя достоинства и недостатки двух комплексов, автор приходит к интересным выводам.

Как две самые могущественные страны в мире, Россия и Соединенные Штаты обладают передовыми вооружениями и возможностями НИОКР, не имеющими аналогов в других странах. Хотя Соединенные Штаты лидируют в экспорте оружия, Россия также обладает большим арсеналом современного оружия. В последние годы невероятно известным стал зенитный ракетный комплекс С-400. Это оружие не только заставило США занервничать, но и эти несколько лет отлично продается Россией за рубеж. Турция, даже будучи членом НАТО, также приобрела эти ЗРК, что показывает, насколько мощным является это оружие.

Система THAAD в Соединенных Штатах - одно из лучших американских оборонных вооружений. В прошлом она привлекла внимание многих стран. Интернет-пользователи решили сравнить две системы ПВО. Какая из них мощнее - американская или российская? Какие у них недостатки и достоинства?

Сперва давайте посмотрим на американскую систему противоракетной обороны THAAD. Фактически она очень похожа на систему ПРО Aegis за исключением того, что Aegis находится в ведении ВМС США на море, в то время как THAAD в основном отвечает за защиту сухопутных войск. В настоящее время THAAD может перехватывать баллистические ракеты средней и большой дальности. Преимущество этой системы ПРО состоит в том, что она может непосредственно перехватывать баллистические ракеты, находящиеся в верхних слоях атмосферы. Несмотря на то, что это не звучит как что-то необычное, не каждая страна может произвести комплекс ПВО, способный к заатмосферному перехвату, поэтому подобных систем очень мало, и это объясняет превосходные оборонные характеристики THAAD.

Она охватывает очень обширную территорию, и несколько систем могут объединяться в одну сеть. Иными словами, пока THAAD установлена ​​в каждом регионе, дальность действия ее средств обороны может покрывать многие страны вокруг. Из этого видно, что, когда Соединенные Штаты разрабатывали это вооружение, они уже стремились достичь глобальной стратегической цели, но именно из-за этой цели размещение THAAD встретило сопротивление со стороны многих стран.

Высота перехвата THAAD составляет высоту перехвата 150-200 километров, а метод перехвата - прямой, с использованием боеголовок с кинетической энергией, которые летят навстречу баллистическим ракетам враждебных стран со скоростью 2,8 километра в секунду и могут гарантировать уничтожение одним ударом.

Российский комплекс С-400 - лишь региональная система противовоздушной обороны, что также приводит к тому, что он может перехватывать цели только в нижних слоях атмосферы. Однако это еще и означает, что ЗРК способен к перехвату разнообразных целей, таких как баллистические ракеты, БПЛА и крылатые ракеты. Если проанализировать характеристики С-400, то этот ЗРК кажется даже лучше американского.

По официальным российским данным, успешность перехвата С-400 может достигать около 80%. Он также неоднократно демонстрировал большую мощь на сирийском поле боя. Стоит отметить, что система С-400 может выполнять многоуровневый, многоцелевой и многофункциональный перехват, что означает, что даже если противник посылает несколько дронов или запускает несколько ракет одновременно, С-400 может легко справиться с этими сложными ситуациями.

Кроме того, Россия в настоящее время разрабатывает новую систему С-500. Говорят, что новый ЗРК является значительной модернизацией на базе оригинального С-400 и в будущем будет иметь более продвинутые функции. Это также главная причина, по которой многие страны, в том числе государства-члены НАТО, несмотря на возражения Соединенных Штатов, стремятся приобрести систему С-400.

Теперь, когда мы рассмотрели характеристики двух систем ПВО, давайте взглянем на их различия с точки зрения реальных боевых действий. Прежде всего, с точки зрения производительности, российский С-400 более многофункционален, в то время как американский THAAD больше похож на тяжелый удар в комбинации ударов в боксе. В обычной ситуации он будет развернут вместе с другими противоракетными системами в одном месте и должен будет отвечать только за перехват на средней и большой дистанции, то есть во время перехвата эта система ПРО будет отвечать только за одну задачу.

С точки зрения общей функциональности, российский С-400 больше похож на универсальный комплекс. Поэтому несмотря на то, что для перехвата на средних и больших дистанциях используется осколочный способ, который не такой мощный, как кинетический перехват американского THAAD, его преимущество в том, что российский ЗРК способен к мультизадачности.

Многие говорят, что, когда США развернули THAAD, этому противились многие страны, в то время как развертывание Россией С-400 не бойкотировалось другими государствами. И это доказывает, что мощность THAAD намного выше, чем у С-400. На самом деле их нельзя сравнивать с этой точки зрения, потому что российский ЗРК больше сосредоточен на многоцелевом перехвате. Если Россия действительно развернет оружие для заатмосферного перехвата, другие страны также отреагируют на это. В конце концов, хотя Россия называет себя второй в мире по ракетам, никто не осмеливается занять первое место, поэтому можно сказать, что разница между Россией и США не так велика. Самое главное, что Россия не стремится проводить такую ​​глобальную стратегию, как Соединенные Штаты, поэтому многочисленное оружие она планирует разворачивать только внутри страны, и другие страны о них обычно не знают или знают совсем немного. Вот почему когда кто-то будет сравнивать эти системы, он обнаружит множество ассиметричных различий. Если их действительно поставить рядом, то С-400 выиграет. В конце концов, война - это не просто забрасывание друг друга ракетами. Обе стороны могут задействовать и истребители. Если до этого дойдет, возможно, THAAD продемонстрирует не такую многогранность, как С-400.