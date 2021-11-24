Rai Al Youm (Великобритания): Байден обостряет конфликт с Россией и Китаем на Украине и Тайване. К чему это приведет?

Если посмотреть на мировую карту конфликтов, спровоцированных США, то видны признаки надвигающейся мировой войны, пишет обозреватель Rai Al Youm. По его мнению, даже кризис на белорусско-польской границе, в котором обвиняют Россию, — дело рук Байдена.

Джо Байден был доставлен в больницу после того, как почувствовал себя плохо.

После полного медицинского обследования, проведенного официальным врачом Белого дома, он заявил, что находится в "великолепной форме" и чувствует себя "отлично".

Я в этом сомневаюсь.

Если вы наблюдаете за Джо Байденом по телевидению, когда он общается с прессой или встречается с официальными лицами, то наверняка заметили в нем признаки слабости и болезни.

Не только его здоровье вызывает серьезное беспокойство, но и тот факт, что он не сможет выполнить свои предвыборные обещания.

Обратите внимание, как Джо Байден идет к вертолету. Как его жена или кто-то из сопровождающих предупреждает его о том, что журналист задает вопрос. Когда он входит в пресс-центр в Белом доме, чтобы сделать короткое заявление, он выглядит сбитым с толку. Кроме того, вспомните как он заснул во время саммита в Глазго.

Состояние американского лидера расширило полномочия сотрудников Белого дома и министров, которые решают все вопросы по внешней и внутренней политике, озвученные в предвыборной программе Байдена.

Но мы больше заинтересованы во внешней политике Соединенных Штатов.

Стоит бросить даже беглый взгляд на карту мира, и вы увидите, что Джо Байден провоцирует в мире кризисы, способные привести к новой мировой войне. И это случится, если он допустит хоть малейший просчет.

Байден начал борьбу с Россией, а ультраправые силы в Пентагоне и Агентстве национальной безопасности (АНБ) воспользовались его позицией для расширения очагов напряженности, которые уже достигли берегов Черного моря и Украины.

США усиливают риски кризисных сценариев в регионах, где отмечается повышенная напряженность, а там, где пока еще все спокойно, расшатывают ситуацию.

Байден пробудил от спячки кризис на Тайване. Он начал делать заявления, ясно показывающие, что Соединенные Штаты готовы встать на защиту Тайваня в случае военной агрессии со стороны Китая.

Его заявления прозвучали в то время, когда китайское руководство неустанно утверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а неприкосновенность границ и территориальная целостность - священный принцип для Пекина.

Администрация Байдена также начала проводить провокационную политику в отношении стран Латинской Америки, что вызвало бурю общественного негодования.

Наиболее ярким примером является указ Байдена, запрещающий въезд и иммиграцию в США представителям властей Никарагуа, в ответ на победу действующего президента Никарагуа Даниэля Ортега на выборах главы государства, несмотря на заговор со стороны американцев.

Ходят слухи, что ЦРУ и АНБ вливают огромные суммы денег в страны Латинской Америки, когда там проходят президентские, парламентские и муниципальные выборы.

Их цель - добиться результатов, отвечающих интересам Соединенных Штатов.

Если их попытки проваливаются, администрация США занимает оппозиционную позицию к странам Латинской Америки, в которых выигрывают политические силы, выступающие против США или стремящиеся служить интересам своего народа, несмотря на давление американцев.

Администрация Байдена развязала "войну" в Латинской Америке, наложив новые санкции против Кубы, таким образом сделав из нее врага.

Мы видим, что президентские выборы в Бразилии - новое поле битвы для американской администрации. Байден приложит все усилия, чтобы сфальсифицировать результаты выборов во имя интересов США. Иными словами, он хочет сохранить контроль американцев над Латинской Америкой и продолжить разграблять богатства ее народов.

Стоит отметить, что администрация Байдена считает Россию своим главным врагом. Она постоянно отслеживает все ее действия и заявления, находит поводы для введения новых санкций против Москвы, усиливает напряженность в различных областях и провоцирует новые конфликты.

Военно-морские маневры в Черном море, заявление американской администрации о намерении развивать украинский флот и рассмотрение возможности отправки на Украину дополнительной партии вооружения - убедительное тому доказательство.

Новый виток напряженности, спровоцированный американцами, - это проблема мигрантов, не имеющих ничего общего с Россией, то есть курдов из Ирака и Сирии, застрявших на белорусско-польской границе. Белый дом также рассматривает возможность отправки на Украину военных советников и поставки различных вооружений. Кроме того, американская администрация приветствовала продажу турецких беспилотников Азербайджану и Украине.

Администрация США обвиняет Кремль в концентрации войск на границе с Украиной, выражая обеспокоенность возможностью вторжения России на Украину.

Здесь необходимо отметить, что Байдену удалось привлечь некоторые европейские страны на свою сторону. Но мы видим, что Германия и Франция неохотно поддерживают американцев, опасаясь возможных последствий, если они этого не сделают.

Также необходимо отметить, что каждый кризис, который инициирует Байден в том или ином месте, имеет важные побочные цели, а именно - подрыв экономических интересов России и Китая и восстановление американского влияния в этих регионах.

Например, эскалация украинского кризиса нарушила транзит российского газа через Украину и сорвала запуск газопровода "Северный поток - 2", который Германия поддерживает.

Что касается реакции России на все эти шаги, то она отреагировала довольно жестко. Российское руководство заявило, что страны НАТО, Европа и США рассматривают ситуацию в Черном море и на Украине как детскую игру, а не серьезные проблемы, подчеркнув, что такой подход может привести к настоящей катастрофе.

Но на этом она не остановилась. Россия мобилизовала свои силы и флот и приняла все необходимые меры для сдерживания американцев, включая широкомасштабные военные учения, охватывающих все фронты с НАТО и Европой.

Крым и Черное море имеют первостепенное значение для Кремля. Он рассматривает провокационные действия США и НАТО в Черном море как акт агрессии против высших национальных интересов России.

Разжигание американцами кризисов от Тайваня до Черного моря провоцирует еще большее кровопролитие в регионах Персидского залива и Ближнего Востока.

Басам Абу Шариф (بسام أبو شريف)