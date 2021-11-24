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РИА Новости

Подлодка "Великий Новгород" провела учения по постановке мин в Черном море

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Подводная лодка "Великий Новгород" на территории Новороссийской военно-морской базы
Подводная лодка "Великий Новгород" на территории Новороссийской военно-морской базы.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 23 ноября/ Радио Sputnik. Экипаж российской подводной лодки "Великий Новгород" в рамках тактических учений в Черном море осуществил постановку мин, пишет Argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

"Постановка подводных минных заграждений является обязательным элементом цикла боевой подготовки экипажей подводных лодок", – подчеркнули в представители военного округа.

В ходе учений экипажу дизель-электрической подлодки в сопровождении морского тральщика "Ковровец" необходимо было скрытно осуществить установку минных заграждений на маршруте кораблей условного противника.

Ранее радио Sputnik сообщало, когда пройдут первые военно-морские учения России и стран-членов АСЕАН.

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Военные учения
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