Подлодка "Великий Новгород" провела учения по постановке мин в Черном море

МОСКВА, 23 ноября/ Радио Sputnik. Экипаж российской подводной лодки "Великий Новгород" в рамках тактических учений в Черном море осуществил постановку мин, пишет Argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

"Постановка подводных минных заграждений является обязательным элементом цикла боевой подготовки экипажей подводных лодок", – подчеркнули в представители военного округа.

В ходе учений экипажу дизель-электрической подлодки в сопровождении морского тральщика "Ковровец" необходимо было скрытно осуществить установку минных заграждений на маршруте кораблей условного противника.

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