Экс-евродепутат Пенк предложил повысить статус Польши с помощью ядерного оружия из США

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший сенатор и евродепутат от Польши Богдан Пенк в беседе с Polskie Radio порассуждал о способах "запугать Россию".

"Надо быстро вооружаться. <…> Чтобы России стало невыгодно нападать на нас, чтобы была угроза огромных потерь", — сказал он.

Приоритетной для Варшавы задачей он назвал укрепление оборонного потенциала. Помимо прочего, Пенк надеется на усиление американского присутствия в Восточной Европе.

"Если бы Польша была территорией, где хранится американское ядерное оружие, то статус Польши однозначно был бы выше", — считает экс-депутат.

Заявления Пенка прозвучали на фоне появившихся в западных СМИ сообщений о якобы возросшей "российской угрозе" и готовящемся вторжении на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что Москва не намерена ни на кого нападать, а подобные провокации назвал частью "целенаправленной информационной кампании против России".