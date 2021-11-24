МКС 25 ноября сблизится на 5,5 км с фрагментом американской ракеты Falcon-9 - "Роскосмос"

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Фрагмент американской ракеты Falcon-9 в четверг пролетит на расстоянии 5,5 км от МКС, "Роскосмос" следит за ситуацией, сообщили в госкорпорации.

"По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш, 25 ноября в 07:18 мск ожидается сближение с Международной космической станцией фрагмента американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2019 году", - говорится в сообщении.

"По данным российских специалистов, минимальное расстояние между станцией и данным объектом составит почти 5,5 км. Ситуация находится под контролем Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС. Экипаж МКС-66 работает в обычном режиме", - добавили в госкорпорации.

Falcon 9 - ракета тяжелого класса компании Илона Маска SpaceX.

16 ноября российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д". "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

До этого Космическое командование США сообщило, что Россия 15 ноября в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408". Представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

В ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической, заявил в октябре в интервью "Интерфаксу" главный конструктор Системы контроля космического пространства (корпорация "МАК "Вымпел", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Виталий Горючкин.

"С таким темпом развития, что мы сейчас видим, тем количеством аппаратов, которые выводятся, я считаю, что в ближайшие 10 лет с высокой вероятностью ситуация станет очень близкой к критической или станет критичной, если мы не разработаем каких-то новых методов по контролю и предупреждению таких ситуаций", - сказал Горючкин.

По его словам, большой проблемой для системы контроля являются маленькие объекты на орбите.

"Те радары, которые у нас есть, - радары системы контроля, радары предупреждения о ракетном нападении, в том числе новые РЛС высокой заводской готовности линейки "Воронеж", успешно решают задачи по сопровождению не слишком малых объектов. Однако нужны специализированные мощные радары, которые будут решать задачи именно контроля малоразмерных космических объектов", - сообщил главный конструктор СККП.

"Есть много идей по очистке пространства от имеющегося космического мусора, но они пока ближе к фантастическим", - сказал Горючкин.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.