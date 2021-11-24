Войти
Российская газета

Президент России будет утверждать правила охраны Росгвардией важных объектов

309
0
0
Учения Росгвардии
Учения Росгвардии.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба Росгвардии

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативы, согласно которым глава государства сможет утверждать правила охраны важных государственных объектов. В том числе Крымского моста и других.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект наделяет Президента России полномочиями определять порядок охраны Росгвардией важных государственных объектов, специальных грузов и сооружений на коммуникациях.

"Инициатива разработана в целях повышения эффективности деятельности войск национальной гвардии РФ и регулирования порядка выполнения ими своих задач. Законом на Росгвардию возложены в том числе охрана важных государственных объектов, специальных грузов, а также сооружений на коммуникациях, включая мосты, имеющие стратегическое значение. Например, на Росгвардию возложена охрана Крымского моста. В случае принятия проекта утверждать порядок охраны таких объектов будет глава государства, что повысит статус регулирующих документов", - пояснил Владимир Груздев.

Он напомнил, что Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) образована в 2016 году указом Президента РФ. В 2018 году Верховным главнокомандующим была утверждена концепция строительства и развития войск национальной гвардии на период до 2030 года, а в 2020 году подписан План строительства и развития войск национальной гвардии Российской Федерации на 2021-2025 годы.

"В течение 2018-2020 годов обеспечена переработка документов стратегического и среднесрочного планирования. С момента создания Росгвардии удалось сохранить надежность охраны важных государственных объектов и специальных грузов. С 2018 года более чем в пять раз сократилось общее количество нарушений пропускного режима на объектах указанной категории, в 1,2 раза снизилось число несанкционированных действий в отношении охраняемых важных государственных объектов со стороны акваторий. Показатели уровня оборудования охраняемых объектов комплексами инженерно-технических средств охраны увеличились с 2016 года более чем на 10 процентов (с 71,3 процента до 82,7 процента)", - рассказал председатель Правления АЮР.

За эти годы были приняты под охрану войск национальной гвардии три важных государственных объекта, а также объекты Крымского транспортного перехода, плавучая атомная станция в акватории морского порта г. Певека и другие объекты.

"По данным на конец 2020 года, под охраной Росгвардии находились 72 важных государственных объекта. Действовали 717 маршрутов охраны специальных грузов. В среднем в месяц назначается 226 караулов на важных государственных объектах. Среднемесячное количество личного состава, назначаемого в караулы по охране важных государственных объектов, составляет более 6,2 тысячи человек. В целом Росгвардией принято под охрану 30,7 тысячи объектов, включенных в перечень, на которые частная охранная деятельность не распространяется. Иными словами, к их охране нельзя привлекать ЧОПы. Также под охраной Росгвардии в 2020 году находились более 343 тысяч объектов иных категорий", - резюмировал Владимир Груздев.


Владислав Куликов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
2020-й год
Похожие новости
16.12.2020
Детей полицейских и росгвардейцев предложили приоритетно зачислять в вузы
01.07.2020
Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%
25.02.2020
Глава концерна «Автоматика»: мы постоянно совершенствуем средства противодействия беспилотникам
27.12.2018
Виктор Бондарев: санкции Запада не повлекут потрясений для российского ОПК в будущем году
05.10.2016
Медслужбу Росгвардии полностью обеспечат спецтехникой к 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:56
  • 2
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 05:31
  • 69
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 24.11 04:58
  • 16
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 04:42
  • 74
В США удивились размерам Су-75
  • 24.11 02:33
  • 407
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 24.11 02:15
  • 1
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 23.11 20:47
  • 12
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 23.11 17:35
  • 10
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 23.11 17:28
  • 2
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 23.11 17:16
  • 2
В России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки»
  • 23.11 15:10
  • 1
Корреспондент (Украина): ВСУ впервые применили Javelin на Донбассе
  • 23.11 14:50
  • 3
Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон
  • 23.11 14:46
  • 19
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 23.11 13:45
  • 48
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 23.11 10:59
  • 1
На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе