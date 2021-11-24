Отправка на Украину оружия и советников из США чревата повторением афганского сценария, предупреждают в Госдуме

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Киеву стоит помнить о судьбе Афганистана в свете сообщений о возможной отправке США оружия и советников на Украину, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Все стремления США помочь Украине ведут ее к пропасти", - сказал Картаполов во вторник "Интерфаксу", предложив вспомнить, "чем завершилась американская авантюра в Афганистане".

"Не придётся ли потом украинцам цепляться за улетающие американские самолеты и вертолеты. А когда наступит час, рядом уже не будет этих советчиков и помощников", - добавил депутат.