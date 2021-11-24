Корреспондент (Украина): США намерены отправить Украине оружие - CNN

Администрация Байдена намерена отправить Украине противотанковые комплексы Javelin, минометы, переносные ЗРК Stinger и купленные у России вертолеты Ми-17, выяснил CNN. Также на Украину могут поехать и американские военные советники.

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Белый дом рассматривает возможность отправки в Украину дополнительной партии вооружения из-за угрозы нападения России. Также в США могут отправить в Украину военных советников. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили CNN.

Как пишет издание, в пакет помощи Украине могут войти противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Стингер.

Министерство обороны США настаивает на отправке в Украину оборудования, которое раньше планировали отправить в Афганистан. К нему относятся, к примеру, вертолеты Ми-17. Это российский вертолет, который США изначально купили для передачи афганцам.

"Пентагон сейчас решает, что с ними делать после ухода США из Афганистана", - говорится в сообщении.

В то же время, ряд чиновников США обеспокоены тем, что отправка вооружения в Украину может быть расценена Москвой как серьезная эскалация конфликта.

В частности, подполковник в отставке Седрик Лейтон сообщил CNN, что противотанковые ракеты Javelin "весьма эффективны против танков Т-80, которые россияне фактически используют против Украины прямо сейчас".

Также он отметил, что любая дополнительная помощь Украине, несомненно, чревата "дальнейшим обострением напряженности в отношениях с Москвой".

Ранее СМИ сообщали, что власти Украины обратилась к США с просьбой о поставках противокорабельных ракет Гарпун.

Напомним, что ранее Украина получила партию оружия из США. Оружие и боеприпасы доставлены в рамках предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США для ВСУ.

Также в США призвали союзников поставить Украине оружие. Представитель Пентагона заявила, что другим странам необходимо снять ограничения на поставки летального вооружения Киеву.

Ольга Демьянчук