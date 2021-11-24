Американский военный корабль вновь прошел через Тайваньский пролив - ВМС США

Вашингтон. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - ВМС США сообщили, что во вторник американский эсминец Milius с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke совершил проход через Тайваньский пролив.

В сообщении говорится, что это был "обычный транзит через Тайваньский пролив" в международных водах, осуществленный в соответствии с международным правом.

"Транзит корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Военные Соединенных Штатов летают, плавают и действуют везде, где позволяет международное право", - подчеркнули в ВМС.