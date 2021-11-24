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Интерфакс-АВН

Американский военный корабль вновь прошел через Тайваньский пролив - ВМС США

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Фото: Global Look Press/U.S. Navy
Фото: Global Look Press/U.S. Navy.
Источник изображения: iz.ru

Вашингтон. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - ВМС США сообщили, что во вторник американский эсминец Milius с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke совершил проход через Тайваньский пролив.

В сообщении говорится, что это был "обычный транзит через Тайваньский пролив" в международных водах, осуществленный в соответствии с международным правом.

"Транзит корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Военные Соединенных Штатов летают, плавают и действуют везде, где позволяет международное право", - подчеркнули в ВМС.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
Arleigh Burke
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