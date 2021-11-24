Министр обороны Украины заявил, что якобы "активность" РФ направлена на "дестабилизацию Украины, стран НАТО и ЕС"

Киев. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Сегодняшняя активность со стороны РФ направлена в первую очередь на "дестабилизацию внутри Украины, стран НАТО и ЕС", заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мне кажется, что сегодняшняя активность со стороны РФ направлена в первую очередь на несколько вещей. Это дестабилизация внутри Украины, это дестабилизация внутри стран Альянса, дестабилизация внутри стран ЕС. То есть в таком разграничении, дестабилизации они будут искать для себя прагматический позитив", - утверждал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Резников напомнил, что провел встречи с министрами обороны США и Великобритании Ллойдом Остином и Беном Уоллесом. По его словам, Украина "более спокойно", чем они, оценивает угрозу и риски от якобы "действий РФ у ее границ".

"Могу вас заверить, что и в наших оценках, и в фактаже, который дает их разведка по сравнению с нашей разведкой мы абсолютно совпадаем. Возможно, немного оценка у нас разная. Я поясню в чем разница - в том, что мы более, наверное, спокойно воспринимаем угрозу и риски, потому что мы к этому уже с вами привыкли. (...) Все факты увеличения количества техники вдоль наших границ для нас не являются новостью, они происходили каждые учения, тренировки, которые проводили наши недружественные соседи", - сказал глава Минобороны.

В то же время Резников назвал "позитивным моментом" то, что наконец цивилизованный Западный мир через свои СМИ "увидел", что происходит, и это, по его мнению, усиливает позицию Украины.