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Интерфакс-АВН

США рассматривают возможность отправки на Украину оружия и военных советников из-за предполагаемой угрозы со стороны России - ТВ

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © REUTERS, Kevin Lamarque

Вашингтон. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину из-за предполагаемого наращивания Россией сил вблизи украинской границы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, помощь может включать отправку на Украину противотанковых ракет Javelin, а также минометов.

Отмечается, что среди прочего рассматривается отправка на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер".

Кроме того, как сообщается, Пентагон настаивает на том, чтобы некоторое оборудование, которое должно было быть отправлено в Афганистан, например, вертолеты МИ-17, было отправлено на Украину.

Между тем, источники телеканала подчеркивают, что некоторые чиновники администрации обеспокоены, что отправка военной техники может быть расценена Россией как серьезная эскалация.

И хотя США готовы направить в регион несколько военных советников, неясно, отправится ли кто-нибудь на саму Украину, отметили они.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Stinger
Ми-17
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