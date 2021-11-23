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Интерфакс-АВН

СВР назвала "абсолютно ложной" информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину

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Штаб-квартира СВР России. архивное фото
Штаб-квартира СВР России. архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Служба внешней разведки РФ

Поступают сообщения о концентрации сил и средств ВС Украины на границе с РФ и Белоруссией

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Информация о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину "абсолютно ложная", заявили в СВР РФ.

"Пресс-бюро СВР России сообщает, что в последнее время вашингтонские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к "агрессии" в отношении Украины. По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР, распространённом в понедельник.

"Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие "достоверные сведения" о таких намерениях России", - говорится в сообщении.

В нем отмечается: "Поступают данные о ползучем продвижении украинских позиций вглубь так называемой серой зоны вдоль линии разграничения, а также концентрации сил и средств ВС Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией".

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
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