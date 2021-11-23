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Интерфакс-АВН

Нынешнее положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года - СВР

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Война в Южной Осетии. 2008г.
Война в Южной Осетии. 2008г.
Источник изображения: Виктор Панов / РИА Новости

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Ситуация на Украине в настоящий момент похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии перед событиями 2008 года, заявили в Службе внешней разведки РФ.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", - говорится в заявлении, распространенном пресс-бюро СВР.

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Страны
Грузия
Россия
США
Украина
Южная Осетия
Проекты
Евросоюз
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