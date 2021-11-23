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ТАСС

Пентагон не стал комментировать версию гибели "Курска" после столкновения с подлодкой НАТО

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АПЛ "Курск" в Баренцевом море
АПЛ "Курск" в Баренцевом море.
Источник изображения: © AP Photo

Представитель пресс-службы Пентагона отметил, что "нечего предоставить по этому вопросу"

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США в понедельник не стало комментировать информацию, согласно которой российская атомная подводная лодка "Курск" якобы могла затонуть в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО.

"Нам нечего предоставить вам по нему (запросу - прим. ТАСС)", - отметил представитель пресс-службы Пентагона, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать утверждения о том, что причиной гибели подлодки якобы могло стать столкновение с субмариной альянса.

Как заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не считает нужным комментировать новые гипотезы, связанные с гибелью "Курска", поскольку следствие уже сделало окончательные выводы.

Атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в ходе учений в Баренцевом море в результате взрыва в торпедном аппарате.

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