Business Insider оценил баланс сил между Россией и НАТО в Черном море

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Обозреватель Business Insider Константин Атламазоглу в своей статье оценил баланс сил между Россией и Североатлантическим альянсом в Черном море.

Журналист указал на стратегическое значение региона, соединяющего Кавказ с европейским континентом.

"Здесь расположены незамерзающие российские порты. <…> Черное море занимает видное место в архитектуре обороны Москвы. Превосходство в этих водах не только обеспечивает безопасность страны, но и позволяет ей распространять свое влияние и бросать вызов НАТО", — пишет автор.

ВМС Североатлантического альянса усилили присутствие в регионе, но географические ограничения и международное право создают препятствия для борьбы с Россией, а остальные государства уступают ее военным возможностям, посетовал он. На вооружении Румынии есть три фрегата, семь корветов, старая субмарина класса Кило и вспомогательные лодки. Как отметил колумнист, у Болгарии дела обстоят не лучше: ее ВМС состоят из четырех фрегатов, трех корветов и тральщиков. Украина пытается восстановить свои военно-морские силы, а Грузия располагает только береговой охраной, уточняется в статье.

"У Турции есть значительный и боеспособный флот, но ее теплые отношения с Москвой и отчуждение от НАТО вызывают сомнения в ее приверженности альянсу", — убежден Атламазоглу.

По мнению обозревателя, Черное море превратилось в "русское озеро". Россия провела несколько реформ в 2008, 2011-2020 годах, после которых ВМФ стал легким и маневренным. На вооружении ЧФ стоят три ракетных фрегата класса "Адмирал Григорович", сторожевые корабли класса "Кривак", ракетный крейсер "Москва", а также шесть новых дизель-электрических подлодок. На море их поддерживают множество небольших вспомогательных катеров, усиливающих возможности ВМФ, говорится в материале.

Москва также наращивает в Черном море системы так называемой зоны запрета доступа (Anti-Access/Area Denial, A2AD). Речь идет о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО. Кроме того, Военно-морской флот дополнил недавно сформированный 22-ой армейский корпус в Крыму и две авиационные дивизии, также расположенные на полуострове. Они помогут защитить российские корабли и сдержать вражеские армии, подытожил журналист.