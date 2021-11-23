Войти
Интерфакс-АВН

Нейросетевые методы распознавания целей в оптико-электронном оборудовании обсудили специалисты "Швабе"

731
0
0
Нейросети
Нейросети.
Источник изображения: industry-hunter.com

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетевые алгоритмы обсудили участники совместной научно-технической конференции холдинга "Швабе" и компании "Дукс".

"Выступления (...)касались вопросов развития нейросетевых методов распознавания целей в бортовом оптико-электронном оборудовании и автоматизации дешифрирования графической информации с применением нейросетевых алгоритмов в комплексах дистанционного зондирования Земли", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в понедельник.

Участники конференции также представили доклады о повышении интеллектуальных возможностей систем наблюдения и применении ИИ в медицине.

Для ознакомления профильных специалистов и экспертов отрасли с этими и другими проектами планируется выпустить специальный сборник, информирует пресс-служба.

По её данным, в рамках деловой программы прошло пленарное заседание и работали две тематические секции. От холдинга выступили специалисты головной организации "Швабе", Уральского оптико-механического завода имени Яламова, Красногорского завода имени Зверева и НПО "Государственный институт прикладной оптики".

Заместитель генерального директора "Швабе" по перспективным исследованиям и разработкам - руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов отмечает, что вследствие стремительного развития технологий ИИ формируются новые задачи и пути их решения, компании активно внедряют современные инструменты в рабочие процессы, предприятия цифровизуют производство и модернизируют продукцию.

"Наш холдинг имеет опыт в этой сфере, активно использует новейшие технические решения и продолжает развиваться. Озвученные в рамках конференции инициативы имеют высокую актуальность и в перспективе могут дать позитивные результаты", - отметил Попов, которого цитирует пресс-служба.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КМЗ Зверева
УОМЗ
Швабе ОАО
Проекты
AI
Медицина
Фотоника
Похожие новости
02.09.2019
Сергей Попов: "При создании “умных” оптико-электронных систем мы обеспечили полную импортонезависимость"
14.07.2014
Дмитрий Медведев оценил инновационные разработки холдинга «Швабе»
10.04.2014
О Швабе. Сила света
21.11.2012
Предприятия концерна "Швабе" представят свои разработки на выставке в Москве
20.11.2012
В Москве пройдет 8-й Международный форум OPTICS-EXPO 2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 16:35
  • 10
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 23.11 16:23
  • 54
В США удивились размерам Су-75
  • 23.11 15:10
  • 1
Корреспондент (Украина): ВСУ впервые применили Javelin на Донбассе
  • 23.11 14:50
  • 3
Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон
  • 23.11 14:46
  • 19
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 23.11 13:45
  • 48
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 23.11 10:59
  • 1
На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе
  • 23.11 09:31
  • 2
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 23.11 02:15
  • 1
В России описали облик ударного вертолета будущего
  • 22.11 23:24
  • 148
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 22.11 19:24
  • 29
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 22.11 17:51
  • 127
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 22.11 17:49
  • 5
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 22.11 14:11
  • 1
В России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки»
  • 22.11 13:31
  • 32
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе