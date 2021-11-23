Нейросетевые методы распознавания целей в оптико-электронном оборудовании обсудили специалисты "Швабе"

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетевые алгоритмы обсудили участники совместной научно-технической конференции холдинга "Швабе" и компании "Дукс".

"Выступления (...)касались вопросов развития нейросетевых методов распознавания целей в бортовом оптико-электронном оборудовании и автоматизации дешифрирования графической информации с применением нейросетевых алгоритмов в комплексах дистанционного зондирования Земли", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в понедельник.

Участники конференции также представили доклады о повышении интеллектуальных возможностей систем наблюдения и применении ИИ в медицине.

Для ознакомления профильных специалистов и экспертов отрасли с этими и другими проектами планируется выпустить специальный сборник, информирует пресс-служба.

По её данным, в рамках деловой программы прошло пленарное заседание и работали две тематические секции. От холдинга выступили специалисты головной организации "Швабе", Уральского оптико-механического завода имени Яламова, Красногорского завода имени Зверева и НПО "Государственный институт прикладной оптики".

Заместитель генерального директора "Швабе" по перспективным исследованиям и разработкам - руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов отмечает, что вследствие стремительного развития технологий ИИ формируются новые задачи и пути их решения, компании активно внедряют современные инструменты в рабочие процессы, предприятия цифровизуют производство и модернизируют продукцию.

"Наш холдинг имеет опыт в этой сфере, активно использует новейшие технические решения и продолжает развиваться. Озвученные в рамках конференции инициативы имеют высокую актуальность и в перспективе могут дать позитивные результаты", - отметил Попов, которого цитирует пресс-служба.