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Интерфакс-АВН

Кремль считает целенаправленной дезинформацией утверждения о подготовке вторжения РФ на Украину - Песков

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Московский Кремль
Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Сообщения о якобы готовящемся военном вторжении РФ на Украину может служить ширмой для агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать публикации в западных и украинских СМИ о том, что Россия готовит военную операцию по вторжению на территорию Украины, Песков сказал: "Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания, такие вбросы".

По словам Пескова, для этого используются информагентства и некоторые американские газеты.

"Нагнетание напряженности - это попытка представить РФ как сторону, которая угрожает процессу урегулирования. И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, имеется в виду агрессивные (помыслы) в плане желания решить проблему юго-востока (Украины) силовыми методами", - сказал пресс-секретарь президента.

"Киев и сам наращивает силы, Киеву помогают наращивать силы, Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное и высокотехнологичное. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой", - подчеркнул Песков.

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Страны
Россия
США
Украина
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