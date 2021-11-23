Российские военные корабли прописались в вотчине США - Средиземном море

США выразили крайнюю степень неудовлетворённости бесконтрольным перемещением российских военных кораблей в водах Средиземного моря.

Если ранее в Вашингтоне выражали недовольство тем, что российский флот практически полностью контролирует ситуацию в восточной части Средиземного моря, то после совместных манёвров ВМС Алжира и ВМФ России, США пришли буквально в ярость.

Ключевой причиной недовольства США является тот факт, что на сегодняшний день американский военный флот практически полностью утратил контроль и доминирование в Средиземном море, – американские корабли и подводные лодки если здесь и появляются, то скорее осуществляют транзит и не представляют реальной угрозы для российского военного флота.

Более того, ожидается, что в течение ближайших 2-3 лет группировка российского флота в водах Средиземного моря будет дополнительно увеличена за счёт нескольких боевых кораблей и ещё одной подводной лодки.

Примечательным является тот факт, что накануне появились сведения о том, что США и Турция ведут переговоры по возможному блокированию российских военных кораблей в водах Чёрного моря, пишет Авиа.про.