В Крыму прошли учения с комплексами С-400 и "Панцирь" по уничтожению крылатых ракет

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Боевые расчеты зенитных комплексов провели учения в Крыму по уничтожению крылатых ракет условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели плановое учение по поиску и уничтожению воздушных целей. Военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника", - говорится в сообщении.

Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом с различными параметрами скорости полета и высоты, что усложняло боевым расчетам поражение объектов.

"Расчеты ЗРК "Триумф" и ЗРПК "Панцирь" успешно выполнили поставленные задачи", - подчеркнули в пресс-службе.