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РИА Новости

В Крыму прошли учения с комплексами С-400 и "Панцирь" по уничтожению крылатых ракет

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости . Евгений Одиноков

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Боевые расчеты зенитных комплексов провели учения в Крыму по уничтожению крылатых ракет условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели плановое учение по поиску и уничтожению воздушных целей. Военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника", - говорится в сообщении.

Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом с различными параметрами скорости полета и высоты, что усложняло боевым расчетам поражение объектов.

"Расчеты ЗРК "Триумф" и ЗРПК "Панцирь" успешно выполнили поставленные задачи", - подчеркнули в пресс-службе.

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
ЧФ
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