Глава "Вертолетов России": каким будет вертолет будущего — вопрос открытый

Об интересе иностранных заказчиков к военным и гражданским российским вертолетам

На крупнейшей Международной авиакосмической выставке Dubai Airshow 2021, прошедшей в Объединенных Арабских Эмиратах, Россия представила множество авиановинок. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" впервые в современной истории презентовал на выставке целых шесть машин различного класса и назначения - вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 "Аллигатор", Ми-171А2 и Ка-226Т "Альпинист" стали дебютантами авиасалона. О некоторых результатах прошедшей выставки в Дубае, иностранных контрактах и перспективах отечественного вертолетостроения рассказал в интервью ТАСС гендиректор холдинга Андрей Богинский.

- Андрей Иванович, как вы оцениваете, Dubai Airshow в этом году прошел успешно для "Вертолетов России"?

- Я сторонник того, что любое событие мы делаем сами и нельзя полагаться на случай. Если сравнивать ее с предыдущей выставкой, которая была в Дубае два года назад, я оцениваю ее как очень успешную. На прошлую выставку мы привозили два гражданских вертолета - Ми-38 и "Ансат". Здесь уже у нас было шесть машин.

Почему шесть вертолетов? "Рособоронэкспорт" отмечает перспективу на рынке военных машин, а у нас есть, что продемонстрировать. Интерес, проявленный к нашим вертолетам в процессе выставок "Армия" в 2020 и 2021 годах и на авиасалоне МАКС, показывает, что целесообразно показать наши военные машины за рубежом. Не только показать на статической стоянке, но и продемонстрировать их возможности в полете

С министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым (справа) в кабине вертолета "Ансат" Aurus Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Что касается гражданской тематики, здесь мы тоже видим определенный интерес. Во-первых, с эмиратской компанией AJ Holding LLC было создано совместное предприятие. Цель нашего совместного предприятия - продавать не менее пяти гражданских вертолетов в год на этом рынке. И мы считаем, что это только начало. Надо посмотреть рынок, посмотреть покупателей, их требования, исходя из условий эксплуатации, для того чтобы при необходимости доработать вертолеты.

В рамках авиасалона МАКС-2021 мы подписали соглашение, что сможем продать здесь (на Dubai Airshow 2021 - прим. ТАСС) первый вертолет Ми-171А2. Также на МАКС между авиационными властями России и ОАЭ были подписаны рабочие процедуры по Ми-171А2. Заявку на сертификацию мы подали в апреле. Постараемся завершить процесс валидации сертификата до конца первого квартала следующего года.

Параллельно проводим совещания и переговоры с авиационными властями ОАЭ о расширении рабочих процедур не только на один тип, а на всю гражданскую линейку "Вертолетов России": "Ансат", Ми-38, Ка-32 и последующим Ка-62. Эта работа организована. У нас есть полная поддержка с двух сторон. Мы ожидаем в декабре-январе визит авиационных властей ОАЭ в Россию. Они посетят Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова, Улан-Удэнский авиационный завод, посмотрят учебный центр, тренажеры - все для того, чтобы составить впечатление, дополнительно запросить у нас документы технического, описательного характера.

Мы считаем, что выставка для нас прошла успешнее, чем предыдущая, в силу того что мы заранее заложили для этого фундамент. Если никто не работает, ничего не происходит само собой.

- Проявили ли иностранные заказчики интерес к военным новинкам - ударным вертолетам Ка-52М и Ми-28НЭ?

- Выставка - это возможность посмотреть, обсудить, задать вопросы. Были делегации из Армении, Казахстана, Малайзии, Мавритании, ОАЭ, Саудовской Аравии. Коллеги из "Рособоронэкспорта" активно работают на продвижение, мы удовлетворены тем результатом, который есть. Мы надеемся, что по военной тематике, как и по гражданской, тоже будет результат.

У вертолета Ка-52 Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

- Что больше заинтересовало: Ми-28НЭ или Ка-52?

- Сложно сказать. Любому заказчику мы говорим, что у этих боевых машин есть такие и такие возможности, летно-технические характеристики, вооружение, системы распознавания целей и так далее. Заказчик принимает решение о покупке того или иного типа летательного аппарата, исходя из своих задач. Одного заказчика удовлетворяют характеристики Ми-28НЭ, другого - Ка-52.

Вертолет Ка-52 отличают уникальные характеристики - возможность базирования на корабле, складывающиеся лопасти, складывающиеся крылья для компактного хранения. У Ми-28НЭ есть другие характеристики, которых нет у Ка-52. Поэтому говорить, что инозаказчики какой-то из них выше оценивают, будет неправильно. Это две лучшие машины в своем классе. Они удовлетворят запросы любого взыскательного заказчика в зависимости от миссии применения, целей и задач.

- Если продолжить тему Ка-52, недавно он прошел модернизацию. Есть ли планы по модернизации всех вертолетов, которые сейчас стоят в российской армии?

- На данный момент мы говорим о поставках новых машин в рамках проекта модернизации. Если заказчик посчитает нужным и необходимым модернизировать строевые машины, мы с коллегами по авиационному кластеру Ростеха, конечно, будем делать. Сейчас такого запроса нет. Пока задача на поставку новых машин, контракт на которые был заключен в рамках форума "Армия" в этом году.

- В феврале 2020 года сообщалось, что холдинг "Вертолеты России" подписал с российско-индийским предприятием Indo-Russian Helicopters Limited дорожную карту по локализации производства вертолета Ка-226Т в Индии. Каков статус этого проекта?

- Мы свою часть проекта по участию в совместном предприятии выполнили: машину создали, на авиасалоне МАКС-2021 продемонстрировали, подняли в воздух, сейчас представляем ее здесь на выставке. Затем машина продолжит сертификационные испытания.

- Когда будет завершена сертификация?

- Следующий год. В силу того, что спешки нет, и это задействование ресурсов конструкторского бюро и летно-испытательной станции, мы будем координироваться с коллегами из Рособоронэкспорта на предмет приоритетов. У нас есть и другие проекты: нам надо продолжать работы по Ка-32, "Ансат-М", Ми-171А3, Ка-62.

У вертолета Ка-52 Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

В этом году по Ка-62 мы ожидаем получение сертификата, потому что вся летная программа закончена, стендовые испытания завершены. Мы находимся в стадии финализации отчетов для сертификационных центров. Машины налетали в совокупности более 700 часов. Всю летную и наземную программу мы выполнили. Наша задача - предоставить до конца ноября все отчетные материалы в сертификационные центры и Федеральное агентство воздушного транспорта.

- Возвращаясь к вертолету Ка-226Т, помимо Индии, в какие страны может пойти эта машина?

- У нас в рамках форума "Армия" приходила делегация из Китая, очень интересовалась данным проектом, интересуется Саудовская Аравия. Интерес к нему есть.

- Арктический вертолет Ми-26Т2В: когда начнется серийное производство, есть ли интерес к этой машине у инозаказчиков?

- Эта машина, в первую очередь, для внутреннего заказчика, для решения задач освоения арктического региона. Мы готовы к проведению ОКР (опытно-конструкторской работы). Это будет не новая машина, а ее модернизация, включающая установку специального оборудования. Мы к нему готовы. Сейчас находимся в завершающей стадии получения литеры "О1" по базовой версии вертолета, осталось не так много полетов для завершения летных испытаний Ми-26Т2В. Мы ожидаем, что до конца года мы эти полеты сделаем и получим литеру "О1". Первые поставки в российские войска вертолетов Ми-26Т2В мы уже осуществили.

В свою очередь МЧС пока делает упор на Ми-8АМТШ-ВА и Ми-38 в арктическом варианте, в облике "поиск и спасание". МЧС задало нам серьезные требования, чтобы вертолет Ми-38 мог 750 км лететь в точку и барражировать там определенное время и вернуться обратно. То есть там потребуется установка дополнительных топливных баков.

- Можете обозначить сроки поставок этих вертолетов?

- Первые поставки у нас в 2023 году, контракт на девять машин.

- На сегодняшний день состоялась поставка двух вертолетов Ми-38Т в войска. Идут ли переговоры о дополнительных поставках?

- Мы поставили две машины установочной партии. Военные ведут эксплуатацию, высказывают нам замечания, дополнения, предложения. Пока говорить о новых контрактах рано. Но мы в контакте с летчиками Министерства обороны РФ, они на машинах летают. После завершения этой работы, я думаю, в конце первого квартала 2022 года эта работа завершится. Будут подведены итоги, выданы нам предложения и замечания, и после этого можно будет обсуждать тактику применения.

- Ваш взгляд на боевой вертолет будущего, что в нем должно быть отражено?

- Машина будущего, в первую очередь, должна быть опционально пилотируемой: и беспилотный и пилотируемый вариант. Второе - это, конечно, информационное взаимодействие между различными летательными аппаратами (пилотируемыми, беспилотными), наземными пунктами управления. Также это универсальность применения того или иного вооружения, которое можно вешать на разные типы летательных аппаратов, то есть унификация вооружения. С точки зрения форм, как это будет выглядеть - это вопрос пока открытый. Когда финализируются требования, можно будет говорить с помощью чего эти требования будут выполняться.

Беседовала Милена Синева