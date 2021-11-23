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Интерфакс-АВН

Киргизия рассчитывает в скорейшем времени юридически оформить делимитацию границы с Таджикистаном - МИД

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Система анклавов на границе Таджикистана и Киргизии с разными юрисдикциями является базисом для «мутных схем»
Система анклавов на границе Таджикистана и Киргизии с разными юрисдикциями является базисом для «мутных схем».
Источник изображения: Эламан Карымшаков/РИА Новости

Бишкек. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Киргизия нацелена на скорейшее оформление неописанных участков на киргизско-таджикской границе, сообщает в понедельник киргизский МИД по итогам переговоров главы ведомства Руслана Казакбаева с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

"Киргизская сторона нацелена на скорейшее завершение юридического оформления киргизско-таджикской государственной границы, что окажет позитивное влияние на весь комплекс взаимоотношений между двумя странами", - сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, особое внимание переговоров было уделено вопросам защиты прав и интересов граждан двух стран. В этом ключе киргизской стороной предложено провести консульские консультации с привлечением представителей уполномоченных органов прокуратуры, уголовно-исполнительной системы, пограничных ведомств, а также восстановить практику проведения координационных совещаний уполномоченных органов двух стран.

Стороны пришли к мнению о необходимости создания оперативных рабочих групп между генеральными прокуратурами, МВД и другими правоохранительными органами для скорейшего разрешения возникающих вопросов по защите прав и интересов граждан двух стран.

Кроме того, Казакбаев обратил внимание таджикского коллеги на необходимость продолжения активной совместной работы по укреплению доверия среди местного населения приграничных областей двух стран с целью обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

"Стороны выразили твердое намерение вести совместную работу в целях дальнейшего расширения и углубления исторически сложившихся отношений дружбы и добрососедства между Киргизией и Таджикистаном и решения всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими методами", - добавили в пресс-службе.

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Страны
Киргизия
Таджикистан
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