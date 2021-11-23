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Интерфакс-АВН

Военно-медицинская академия с начала года провела 1,5 тыс. телеконсультаций по неотложным показаниям - Минобороны РФ

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Военно-медицинская академия
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова.
Источник изображения: http://ens.mil.ru/

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Неотложная телемедицинская консультация, которая стала тысяча пятисотой в этом год, проведена в Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова в Санкт-Петербурге в режиме реального времени для лечения больного с коронавирусной инфекцией, сообщает министерство обороны РФ.

"Запрос в Центр координации медицинского обеспечения министерства обороны РФ ВМА поступил от специалистов Волгоградского военного госпиталя. Пациенту был диагностирован COVID-19", - сказано в сообщении.

Специалистам академии дистанционно представили данные объективных исследований, "что позволило непосредственно в ходе консультации скорректировать диагноз и тактику ведения пациента врачами, а также дать рекомендации и спланировать повторные консультации для контроля результатов назначенного лечения", сообщает Минобороны.

По его данным, на базе ВМА был организован "Дистанционный консультационный центр анестезиологии-реаниматологии для военнослужащих по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19". Это сделано в соответствии с приказом начальника Главного военно-медицинского управления министерства обороны РФ Дмитрия Тришкина.

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