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«Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально» - Песков

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Кремле сожалеют, что на подаренной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карте тюркского мира, с которой он сфотографировался, нет красной звезды, обозначающей, что его центр находится в России, на Алтае.

«Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Единственное, что я могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что говорит это как тюрколог.

Карту Эрдогану подарил на встрече глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели. Фотография Эрдогана и Бахчели с картой размещена в Twitter ПНД. В «тюркский мир», по версии Бахчели, входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана,пишет РИА Новости.

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Страны
Азербайджан
Иран
Казахстан
Киргизия
Китай
Монголия
Россия
Турция
Узбекистан
Персоны
Эрдоган Реджеп
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