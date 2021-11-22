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Интерфакс-АВН

Путин и Пашинян обсудили вопросы стабилизации в регионе Южного Кавказа - Кремль

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Никол Пашинян и Владимир Путин
Никол Пашинян и Владимир Путин.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин обсудил в воскресенье по телефону с премьер-министром Армения Николом Пашиняном меры по стабилизации в регионе Южного Кавказа в контексте реализации договоренностей по Карабаху.

"Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации - в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января с.г.", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России. Условлено о дальнейших контактах", - отмечается в сообщении.

Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области обострилась 13 ноября. 15 ноября премьер Армении Никол Пашинян заявил на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись в страну на восточном направлении границы. Генпрокуратура Армении сообщила, что военные Азербайджана пересекли границу в направлении города Сисиан в Сюникской области на юге Армении.

По данным Минобороны Азербайджана, в ходе боев 16 ноября погибли семь военнослужащих, еще 10 военных получили ранения.

Минобороны Армении со своей стороны сообщило, что 13 военнослужащих взяты в плен, а связь с 24 военными потеряна в результате боев с ВС Азербайджана.

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Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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