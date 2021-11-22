TNI: Россия и США были близки к масштабной войне как минимум пять раз

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ситуация, когда Россия и США оказались ближе всего к Третьей мировой войне с применением ядерного оружия, произошла уже после Карибского кризиса, пишет американский журнал The National Interest.

Автор материала Джеймс Кларк заявил, что после ракетного кризиса 1962 года из-за установки Советским Союзом ядерных ракет на Кубе в ответ на размещение американских ракет в Турции Америка и Россия оказывались на грани вооруженного столкновения как минимум пять раз.

"Хотя некоторые из этих инцидентов звучат так, будто они взяты из книги "Доктор Стрейнджлав", они произошли на самом деле", — пояснил он.

1971 год: случайно сработала система оповещения

В 1971 году — хотя напряженность этого этапа холодной войны снизилась, по сравнению с ее пиком в начале 60-х годов — война во Вьетнаме уже шла полным ходом. Это объясняет массовую неразбериху, которая случилась 20 февраля 1971-го, когда Система экстренного вещания случайно сработала в 09:33 утра. На следующие 40 минут регулярное вещание по радио было приостановлено, так как слушатели и вещатели с нетерпением ждали объявления из Белого дома.

Но это была ошибка: не было ни ядерных ракет, ни ракет, ни наступления вражеских Вооруженных сил на территории США. После того, как операторы Национального центра предупреждения о чрезвычайных ситуациях в Колорадо осознали свою ошибку, они отправили сообщения об отмене сигнала; однако они использовали неправильное кодовое слово — "impish" (озорник), что немного замедлило процесс отмены.

1979 год: американские военные приняли учебную тревогу за реальную

Девятого ноября 1979 года компьютеры Североамериканского командования воздушно-космической обороны NORAD показали массированный ядерный удар, нацеленный на командные пункты США и ядерные силы. Центры управления запуском ядерных боеголовок Америки получили предварительное предупреждение о том, что Соединенные Штаты находятся под атакой и истребители готовы перехватить вражеские бомбардировщики: по всем признакам, началась Третья мировая война.

Но никакой войны не было: реалистичную запись с учебной тревогой по ошибке запустили на компьютере, отвечавшем за раннее предупреждение ракетных ударов. Ошибку выявили в течение нескольких минут после того, как необработанные данные со спутников и радарных систем раннего предупреждения не показали, что приближающиеся ракеты или вражеские бомбардировщики.

1980 год: еще один сбой в компьютере

Третьего июня 1980 года военное командование США получило предупреждение о нанесении Советским Союзом ядерного удара. Как и раньше, военные подняли перехватчики, ракетные расчеты привели в состояние красной боевой готовности, а бомбардировщики были готовы к вылету.

"Не могло же это быть еще одной ошибкой, правильно? Нет, неправильно", — сыронизировал Джеймс Кларк. Сразу же была созвана конференция по оценке угроз, которая снова проанализировала необработанные данные, обнаружив, что, на самом деле, ракеты никто не запускал. Оказалось, одна компьютерная микросхема на мониторе вышла из строя, и на экране появилось случайное количество атакующих ракет.

1983 год: советский подполковник избежал конца света, не сказав начальству о возможной ядерной атаке

Двадцать шестого сентября 1983 года советский бункер обнаружения ракет зафиксировал сигнал тревоги, что Соединенные Штаты запустили пять межконтинентальных баллистических ракет в направлении Советского Союза. На самом деле, система обнаружения ошибочно приняла солнечный свет от облаков возле Монтаны за запуск ракеты.

Хотя протокол требовал, чтобы бункер сообщал советскому верховному командованию о любых признаках запуска ракеты, подполковник Станислав Петров решил, что в реальном упреждающем ядерном ударе будут задействованы сотни ракет, а не всего пять. Учитывая высокую напряженность как в Советском Союзе, так и в США, решение Петрова следовать интуиции и не сообщать об этом предотвратило ядерный холокост.

1983 год: Советский Союз посчитал учения НАТО превентивным ударом

Хотя в то время это не было широко известно, в ноябре 1983 года Соединенные Штаты и Советский Союз подошли ближе к началу третьей мировой войны, чем когда-либо после кубинского ракетного кризиса. Во время учений НАТО в Европе, получивших название Able Archer 83, американские военные перебросили к границам Союза 19 тысяч военнослужащих, переместили командные элементы и повысили уровень боевой готовности — как и бывает во время войны.

Отношения с СССР были "на волоске". Советские военные находились в состоянии повышенной боевой готовности, как и их ядерный арсенал, а подразделения в Восточной Германии и Польше подготовили к взлету истребители из-за опасений, что военные учения НАТО были уловкой перед упреждающим ударом. Вся страна оставалась в напряжении до завершения учений 11 ноября того же года, однако никаких превентивных мер не предприняла, что позволило разрядить обстановку.