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Интерфакс-АВН

Американская разведка вновь предупреждает о якобы готовящемся вторжении России на Украину с наступлением зимних холодов - телеканал

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Американские военные инструкторы обучают военнослужащих ВСУ
Американские военные инструкторы обучают военнослужащих ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Aleksandr Shulman

Вашингтон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Американская разведка предупредила европейских союзников о растущей угрозе российского вторжения на Украину с наступлением холодов, сообщил телеканал СВС.

"Вторжение зависит от погоды, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства со стороны Запада", - сообщили CBS информированные источники из числа официальных лиц.

Источники отмечают, что якобы имеющее место наращивание РФ войск на границе с Украиной в последнее время превышает предыдущие аналогичные действия российских властей.

"В отличие от наращивания сил прошлой весной, которое было расценено как демонстрация силы, сотрудники разведки США предупреждают, что нынешнее может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

Телеканал напоминает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что альянс внимательно следит за "большой и необычной концентрацией российских войск" вблизи границы с Украиной.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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