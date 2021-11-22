Началось финансирование программы "Сфера" - Рогозин

Роскосмос получил более 12 млрд рублей из резервного фонда на лунную программу и создание новых спутников

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" получил первые средства на создание спутниковой системы "Сфера", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы получили в этом году первые средства на развертывание программы "Сфера", - сказал Рогозин эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в субботу.

Он также сообщил, что госкорпорация на этой и прошлой неделе получила более 12 млрд рублей из резервного фонда на реализацию лунной программы и создание спутников.

Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", средства из резервного фонда будут направлены производство аппаратов дистанционного зондирования Земли "Ресурс" и метеоспутников "Метеор"

Ранее Рогозин сообщал, в 2022-2023 годах будут созданы первые летные образцы космических аппаратов проекта "Сфера", которые отправят на орбиту.

15 июня первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич сообщил, что программа глобальной спутниковой группировки "Сфера" в июне будет внесена на рассмотрение в правительство.

7 июня на сессии Петербургского международного экономического форума Рогозин сообщил, что стоимость программы глобальной спутниковой системы "Сфера" составит 800 млрд рублей. 500 млрд рублей затрат на программу приходится на частные инвестиции, сказал Рогозин.

В октябре 2020 года Рогозин сообщил, что Россия приступит к развертыванию спутниковой группировки в рамках программы глобальной связи "Сфера" в 2021 году.

Ранее Урличич сообщал, что госкорпорация в рамках проекта глобальной связи "Сфера" займется созданием "интернета вещей" в космосе. Первые аппараты-демонстраторы данной технологии появятся в 2022 году.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.