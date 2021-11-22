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Интерфакс-АВН

Россия должна обладать противоспутниковым оружием - Рогозин

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - России необходимо иметь свое собственное противоспутниковое оружие, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Создание противоспутникового оружия - это очевидная вещь, которой Россия должна обладать", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в субботу.

15 ноября космическое командование США сообщило, что Россия в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408".

Представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные провели испытания противоспутникового оружия, но отметил, что они не несут угрозы для космических аппаратов.

"Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал Шойгу, отвечая на вопросы журналистов в ходе поездки в Воронежскую область.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что фрагменты, образовавшиеся после уничтожения спутника, не представляют угрозы для МКС. По данным военного ведомства, в ходе испытаний был уничтожен недействующий космический аппарат "Целина-Д".

"Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией", - отметили российские военные.

"Роскосмос" сообщил о контроле обстановки на орбите для защиты МКС на фоне заявлений США об испытаниях РФ противоспутникового оружия.

"Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и ее экипажа", - говорится в сообщении. Также в госкорпорации заявили, что безопасность экипажа МКС является приоритетом для "Роскосмоса".

Как сообщил источник "Интерфакса" в космической отрасли, российские системы слежения не фиксируют на данный момент каких-либо угроз для МКС со стороны космического мусора.

На протяжении последних нескольких лет Минобороны РФ сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты системы ПРО на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан). В частности, в этом году такие пуски, по данным Минобороны РФ, были осуществлены 17 сентября и 26 апреля.

Ранее в Космическом командовании США заявили, что эта новая российская противоракета представляет вызов для интересов США в околоземном пространстве. По словам военных США, эта российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите.

В июле 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что новыми противоракетами усилят систему ПРО Москвы.

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