Пентагон надеется оснастить гиперзвуком свои субмарины через несколько лет

США, согласно намеченным планам, начнут оснащать свои эсминцы класса Zumwalt гиперзвуковыми ракетами в 2025 году, а атомные подводные лодки класса Virginia - в 2028 году.

Об этом сообщил директор программ стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф.

«Мы собираемся развернуть (гиперзвуковые системы) в Армии США в 2023-м финансовом году, они развернут свою первую батарею. И собираемся оснастить ими (эсминцы) класса Zumwalt в 2025 году», - сказал вице-адмирал, выступая на симпозиуме Лиги подводного флота.

«А затем, в 2028 году мы планируем оснастить первые подводные лодки класса Virginia, когда на них для этого будут установлены модульные контейнеры», - указал он, добавив, что ВМС США стремятся ускорить процесс перевооружения подлодок.

В составе ВМС США насчитывает два эсминца класса Zumwalt, основным оружием которых являются 80 крылатых ракет Tomahawk, и 19 многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения класса Virginia, способных нести 12 таких ракет.

Вице-адмирал сообщил, что в текущем году будут продолжены летные испытания гиперзвуковых систем для ВМС.

Между тем он отметил, что для проведения испытаний оружия для подлодок необходимо создать подводный тестовый комплекс, который пока еще только строится.