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ТАСС

Корабль Cygnus отстыковался от МКС спустя три месяца пребывания на орбите

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Космический грузовик Cygnus
Космический грузовик Cygnus.
Источник изображения: © NASA, архив

Аппарат чуть меньше месяца пробудет на орбите, а 15 декабря направится к Земле

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman отстыковался в субботу от Международной космической станции (МКС) после трех месяцев пребывания на орбите. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отстыковка аппарата произошла по плану в 11:01 по времени восточного побережья США (19:01 мск). Операцию осуществляли специалисты с Земли, при этом астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер следил за ней с борта МКС.

После отделения от станции аппарат чуть меньше месяца останется на орбите и с помощью специальных датчиков будет передавать информацию о термозащите корабля, после чего 15 декабря активирует двигатель и направится к Земле, где вместе с загруженными в него мусором и отходами с МКС сгорит в плотных слоях атмосферы.

Данный Cygnus, которому дали имя первого отправившегося в космос американского астронавта с азиатскими корнями Эллисона Онизуки (1946-1986), пристыковался к станции 12 августа. На его борту находились 3D-принтер, в котором используется имитирующий грунт Луны материал для проверки возможности его применения при возведении различных конструкций в будущих космических миссиях, аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода на космических кораблях с применением новых технологий, монтажный кронштейн, а также запасы для экипажа станции и расходные материалы.

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Страны
США
Продукция
Cygnus ГККС
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Northrop Grumman
Проекты
Луна
МКС
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