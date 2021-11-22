США тревожат действия Москвы в отношении Украины, риторика России - Блинкен

Брюссель. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Нынешняя политика России в отношении Украины и заявления Москвы вызывают неподдельную тревогу в Вашингтоне, заявил в субботу журналистам в ходе визита в Сенегал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У нас есть подлинное беспокойство по поводу необычной военной активности России на границе с Украиной. У нас есть подлинное беспокойство по поводу риторики, которую мы видели и слышали от России, а также (наблюдали - ИФ) в социальных сетях", - приводят западные СМИ слова госсекретаря.

Он отметил, что обеспокоенность Вашингтона во многом разделяют его союзники, но не стал строить предположений относительно планов Москвы по поводу Украины.

"Но мы знаем, что произошло в прошлом. Мы знаем стиль (России - ИФ) с попыткой указать на воображаемую провокацию Украины или любой другой страны и использовать это в качестве предлога для того, что Россия делает все это время", - добавил Блинкен.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ заявил, что Москву беспокоит внутриукраинский кризис и несоблюдение минских договоренностей. По словам российского президента, нет "альтернативы выполнению Минских договорённостей в полном объёме".