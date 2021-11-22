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Интерфакс-АВН

ЕС нужно больше единства в сфере политики безопасности - Боррель

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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: © REUTERS / Olivier Hoslet

Брюссель. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - ЕС нуждается в более единообразной политике в сфере обороны, однако речь не идет о создании общей армии Европы, заявил в интервью телеканалу CNN глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Нам нужна более унифицированная политика в сфере обороны. Если сложить оборонные затраты всех 27 государств-членов ЕС, мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, и на уровне, эквивалентном затратам Китая", - сказал он.

При этом ЕС не получает "тех же результатов" от подобных трат, посетовал Боррель. Однако, подчеркнул он, Брюссель не добивается создания общеевропейской армии: вооруженные силы отдельных государств Европы останутся, но ЕС нужен общий "потенциал" для совместного реагирования при определенных обстоятельствах.

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