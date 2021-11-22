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Интерфакс-АВН

Комплексы "Искандер-М" на учениях в Ивановской области нанесли ракетные удары по важным объектам "противника"

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Тренировка по управлению ракетными ударами проведена в Ивановской области с расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" из состава гвардейской танковой армии, сообщил в субботу Западный военный округ (ЗВО).

"В ходе тренировки расчёты отработали скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности", - сказано в сообщении.

По данным штаба ЗВО к тренировке привлекались около 100 военнослужащих, было задействовано свыше 15 единиц вооружения, военной и специальной техники.

ОТРК "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Официально называлась дальность полёта ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. "Искандер-М" пришёл на смену ОТРК "Точка-У".

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Точка-У
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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