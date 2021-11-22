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Известия.ru

Пентагон предупредил об альтернативном пути решения ядерной проблемы Ирана

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Источник изображения: Фото: TASS/imago images/Xinhua

США готовы рассмотреть альтернативные пути решения иранской ядерной проблемы, если дипломатический путь не сработает. Об этом 20 ноября заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе международной конференции по региональной безопасности в Бахрейне «Манамский диалог».

Он отметил приверженность Вашингтона к дипломатическому решению по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Однако если Тегеран не будет готов к серьезному взаимодействию, то США рассмотрят все возможности для обеспечения собственной безопасности.

«На следующей неделе команда иранских переговорщиков должна вернуться в Вену для возобновления переговоров по обоюдному возвращению к выполнению СВПД. Мы и наши партнеры вернемся к этому диалогу добросовестно», — отметил Ллойд в ходе трансляции на сайте Пентагона.

По его мнению, в последние месяцы действия Ирана не стали обнадеживающими.

27 октября официальный представитель Госдепартамента сообщил, что США готовы возобновить непрямые переговоры с Ираном по СВПД после решения ряда незакрытых вопросов. В Вашингтоне выразили надежду на то, что иранская сторона вернется в Вену для возобновления переговоров «быстрых и в духе доброй воли».

29 октября замглавы МИД Ирана Али Бакери назвал прошедшие в Москве переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым плодотворными и позитивными. В ходе встречи стороны обсудили возможность снятия санкций с Ирана и условились продолжать консультации.

14 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США работают над возобновлением переговоров о перезапуске иранской ядерной сделки.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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Бахрейн
Иран
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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