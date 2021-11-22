США хотят решить ядерную проблему Ирану дипломатически, но готовы рассмотреть и другие варианты действий - глава Пентагона

Дубай. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон по-прежнему желает урегулировать ядерную проблему Ирана путем диалога, но если Тегеран не продемонстрирует серьезность намерений, то США изучат все способы обеспечить свою безопасность, заявил на "Манамском диалоге" по безопасности шеф Пентагона Ллойд Остин.

"США остаются приверженными задаче не позволить Ирану завладеть ядерным оружием. И мы продолжаем быть приверженными дипломатическому решению ядерной проблемы", - приводит его слова агентство Associated Press.

"Но если Иран не желает вести дела серьезно, тогда мы взглянем на все варианты с целью обеспечить безопасность США", - продолжил он.

Также Остин пообещал противодействовать использованию Ираном беспилотников-самоубийц на Ближнем Востоке.

Затронув тему передислокации части американских войск из региона, Остин заверил, что и союзники, и противники США должны помнить о способности страны перебросить свои превосходящие военные силы в тот район и в то время, которое Вашингтон сам сочтет подходящим. Он отметил, что в случае потенциальных военных действий США будут действовать вместе с союзниками, задействуют как заранее развернутые силы, так и подразделения, быстро переброшенные к театру военных действий.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которое ограничивало развитие Ираном ядерной программы в обмен на пошаговое снятие санкций.

Президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. Затем переговоры приостановились: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

Ранее стало известно, что переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября. Замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани тогда назвал целью этих переговоров "снятие незаконных санкций" США.